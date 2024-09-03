İzmir Narlıdere’de yaşanan skandal olayda, minibüs şoförü tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan ESHOT sürücüsü Esra Ş.’ye, ESHOT Genel Müdürlüğü sahip çıktı. Genel Müdür Dr. Turgay Bozoğlu, mağdur sürücüye geçmiş olsun dileklerini ileterek, zanlının en ağır cezayı alması için hukuki süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Şiddetin kabul edilemez boyutu

Olay, İzmir Narlıdere’de Sahilevleri - Üçkuyular İskele Aktarma Merkezi seferini yapan ESHOT otobüsünün önünün, minibüs şoförü Cemil G. tarafından kesilmesiyle başladı. Cemil G., otobüs şoförü Esra Ş.’ye hiçbir sebep olmaksızın hakaret etti ve ardından yüzüne yumruk attı. Olayın ardından, sol gözünün üzerinde kemik çatlağı oluşan Esra Ş., hemen hastaneye giderek rapor aldı ve zanlıdan şikayetçi oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, saldırıya karşı ülke genelinde büyük tepki oluştu. Saldırgan Cemil G., gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Hukuki sürecin takipçisiyiz”

ESHOT Genel Müdürü Dr. Turgay Bozoğlu, olayın ardından mağdur sürücüyü makamında ağırlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bozoğlu, yaşanan saldırıyı sadece bir trafik tartışması olarak değerlendirmediğini belirterek, bunun kadına yönelik şiddetin açık bir örneği olduğunu vurguladı. Bozoğlu, “Kimsenin kimseye böyle bir şiddeti uygulamaya hakkı yok. Zanlının en üst sınırdan ceza alması için kurum olarak hukuki sürecin tarafı ve takipçisi olacağız” dedi.

Minibüs şoförüne yönelik yaptırımlar yolda

Bozoğlu, saldırganın ticari şoför olarak gerekli çalışma izin belgelerine sahip olup olmadığının da araştırılacağını açıkladı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın minibüsün çalışma ruhsatı konusunda yaptırımları değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele konusunda durduğu noktanın herkes tarafından bilindiğini belirten Bozoğlu, kadın şoför istihdam politikasının bu mücadelenin en somut göstergesi olduğunu söyledi. Bozoğlu, “Medeniyetin temelinde karşılıklı saygı ve empati yatar. Bu farkındalığın toplumun her kesiminde artırılması gerekiyor. Kaba kuvvete başvuranlara hoşgörü gösterilmemeli” dedi.

Esra Ş.’ye tam destek

ESHOT Genel Müdürlüğü, personellerine yönelik saldırılara karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını bir kez daha vurguladı. Bozoğlu, “Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de genel müdürlüğümüz, şoför kardeşimiz Esra’nın yanında. Avukatlarımız, çirkin eylemi gerçekleştiren şahsın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacak” ifadeleriyle kararlılıklarını ortaya koydu.