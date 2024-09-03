Siri ile Harry Potter büyüleri nasıl yapılır?

Apple, Harry Potter’ın 20. yılı şerefine Siri’ye büyü komutları ekledi. Siri'yi "Hey, Siri!" komutuyla aktifleştirip, "Lumos" dediğinizde telefonunuzun el feneri açılır. Kapatmak içinse "Nox" komutunu kullanabilirsiniz. Ayrıca, "Accio" komutunu kullanarak istediğiniz uygulamayı kolayca açabilirsiniz.

Harry Potter büyüleri sadece iPhone'a özel değil

Eğer bir Android kullanıcısıysanız, Google Asistan ile de Lumos ve Nox büyülerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu büyüler, Android cihazlarda da çalışıyor. Hatta Nest akıllı ampullerinizle de bu komutları uygulayabilirsiniz.

Kestirmelerle daha fazla büyü

iPhone'un Kestirmeler özelliğini kullanarak daha fazla Harry Potter büyüsüne erişebilirsiniz. Böylece Siri'yi daha da kişiselleştirerek eğlenceyi katlayabilirsiniz.

Büyülerle eğlenceyi katlayın

Bu büyüleri günlük hayatınıza entegre etmek, sıradan görevleri bile eğlenceli hale getirebilir. Arkadaşlarınızı şaşırtmak veya küçük bir sihir gösterisi yapmak için Siri'nin bu özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Üstelik, Apple'ın sürekli güncellenen Siri komutları ile gelecekte daha fazla büyü eklenmesi de mümkün. Harry Potter evreninin büyülü atmosferini iPhone'unuzla yeniden yaşamak için bu komutları hemen denemeye başlayın!