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12.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilen sergiyi gün boyunca yüzlerce kişi ziyaret etti. İzmir’in ulaşım tarihine ışık tutan serginin, ilerleyen günlerde kentin farklı bölgelerinde yeniden vatandaşlarla buluşacağı duyuruldu.

Sergiyi gezen çocuklara, İzmir’in yeni otobüslerinin karton maketleri armağan edildi. Bu jest, özellikle aileler ve çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen de sergiyi yurttaşlarla birlikte gezdi.

İzmir’in toplu ulaşım geçmişini nostaljik belgeler, fotoğraflar, maket otobüsler ve çeşitli objelerle anlatan gezici sergi, bayram coşkusunu tarihsel içerikle harmanladı. Sergide, yeni tasarımıyla dikkat çeken otobüs gövdesi üzerinde “nazar boncuğu” teması yer aldı.

ESHOT’un 82 yıllık tarihini ve İzmir’in toplu ulaşım serüvenini anlatan “Geçmişten Günümüze Gezici ESHOT Sergisi”, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Konak Meydanı’nda yeniden tasarlanmış yüzüyle ziyaretçilerini ağırladı. Sergi, geçmişle bugünü buluşturdu.

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