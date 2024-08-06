İtalyan voleybol antrenörü Daniele Santarelli, Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın baş antrenörü olarak büyük bir başarı yakaladı. Santarelli'nin geçmişte Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştırarak 2022 Dünya Şampiyonu olması, uluslararası alandaki başarısını kanıtlıyor. Olimpiyat Oyunları'ndaki performansı ile adından söz ettiren Santarelli, aynı zamanda eşi Monica de Gennaro ile de dikkat çekti.

Kariyeri

Daniele Santarelli, Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın baş antrenörlüğünü üstlenerek önemli başarılara imza atıyor. Santarelli, önceki görevinde Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştırmış ve 2022'de dünya şampiyonluğu kazanmıştı. Şu anda Türkiye'nin en büyük voleybol başarılarından birine imza atan Santarelli, Olimpiyat Oyunları'nda da Filenin Sultanları'nın performansını artırmak için çalışıyor.

8 Haziran 1981 doğumlu olan Daniele Santarelli, İtalya'da voleybol antrenörlüğü kariyerine Snoopy Pesaro, Urbino Volley ve Robursport Pesaro takımlarında başladı. Şu anda, İtalya Serie A1 takımlarından Imoco Volley’in baş antrenörlüğünü de yapıyor. Santarelli'nin liderliğinde Imoco Volley, birçok başarıya imza atmış durumda.

Santarelli'nin eşi kim?

Daniele Santarelli, ünlü voleybolcu Monica de Gennaro ile evli. Monica de Gennaro, uluslararası alanda tanınan bir voleybolcu olarak eşi Santarelli'nin voleybol kariyerinde önemli bir destekleyici rol oynamaktadır. İlginç bir şekilde, Santarelli ve de Gennaro, Olimpiyat Oyunları'nda rakip oldular ve bu durum voleybol camiasında büyük ilgi uyandırdı.