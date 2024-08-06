Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün saat 10'da Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, çeyrek final mücadelesinde Çin ile mücadele etti. Oynadığı üç maçta iki galibiyet alan Filenin Sultanları, bu maçtan da galibiyet almak için sahaya çıktı.
Olimpiyatlarda tarihinde ilk kez yarı finale yükselmek için maça çıkan Filenin Sultanları, ilk seti son bölümde yapılan hatalar sonucunda 23-25 kaybetti.
ikinci sette Cansu Özbay sakatlık geçirdi, Özbay'ın yerine Elif Şahin oyuna girdi.
İkinci seti güzel oyunla Filenin Sultanları 25-21 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.
Maça denge getiriyoruz!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024
(1)🇹🇷Türkiye 25-21 Çin 🇨🇳 (1) pic.twitter.com/mzmVvVQVSU
Hande Baladın, acısına rağmen oyuna devam etti.
Hande Baladın sakatlığına rağmen oyuna devam ediyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024
Bu gözyaşları mutluluk gözyaşlarına dönecek, inanıyoruz! pic.twitter.com/rOXO4UwEwS
31 dakika süren, kıran kırana geçen üçüncü seti Filenin sultanları, Ebrar Karakurt'un smacıyla 26-24 kazandı.
EBRAAARRR KARAKUURRRTTT!!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024
YARI FİNALDEN 1 SET UZAKTAYIZ!!!
(2)🇹🇷Türkiye 26-24 Çin 🇨🇳 (1) pic.twitter.com/E0JUA4JP2D
Dördüncü sette basit hatalar sonucu milli takımımız seti 21-25 kaybetti. Maçın galibini final seti belirledi.
Karar setine gidiyoruz.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024
(2)🇹🇷Türkiye 21-25 Çin 🇨🇳 (2) pic.twitter.com/9wHhAEE8HC
Final setini 15-12 alan Filenin Sultanları, Olimpiyat tarihimizde ilk kez yarı finale yarı finale yükseldi.