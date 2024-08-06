Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün saat 10'da Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, çeyrek final mücadelesinde Çin ile mücadele etti. Oynadığı üç maçta iki galibiyet alan Filenin Sultanları, bu maçtan da galibiyet almak için sahaya çıktı.

Olimpiyatlarda tarihinde ilk kez yarı finale yükselmek için maça çıkan Filenin Sultanları, ilk seti son bölümde yapılan hatalar sonucunda 23-25 kaybetti.

ikinci sette Cansu Özbay sakatlık geçirdi, Özbay'ın yerine Elif Şahin oyuna girdi.

İkinci seti güzel oyunla Filenin Sultanları 25-21 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

Maça denge getiriyoruz!



(1)🇹🇷Türkiye 25-21 Çin 🇨🇳 (1) pic.twitter.com/mzmVvVQVSU — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024

Hande Baladın, acısına rağmen oyuna devam etti.

Hande Baladın sakatlığına rağmen oyuna devam ediyor.



Bu gözyaşları mutluluk gözyaşlarına dönecek, inanıyoruz! pic.twitter.com/rOXO4UwEwS — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024

31 dakika süren, kıran kırana geçen üçüncü seti Filenin sultanları, Ebrar Karakurt'un smacıyla 26-24 kazandı.

EBRAAARRR KARAKUURRRTTT!!



YARI FİNALDEN 1 SET UZAKTAYIZ!!!



(2)🇹🇷Türkiye 26-24 Çin 🇨🇳 (1) pic.twitter.com/E0JUA4JP2D — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024

Dördüncü sette basit hatalar sonucu milli takımımız seti 21-25 kaybetti. Maçın galibini final seti belirledi.

Karar setine gidiyoruz.



(2)🇹🇷Türkiye 21-25 Çin 🇨🇳 (2) pic.twitter.com/9wHhAEE8HC — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024

Final setini 15-12 alan Filenin Sultanları, Olimpiyat tarihimizde ilk kez yarı finale yarı finale yükseldi.