Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 2 ay önce eşini tüfekle öldürüp kaçan Mustafa Sağlam’ın, ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış cansız bedeni bulundu.

Trabzon’da kan donduran olay

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde, 9 Ağustos’ta Karatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Sağlam (38), evlerinin önünde eşi Tuğba Sağlam (35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sağlam, tüfekle eşine ateş açarak öldürdü.

Tüfek seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuğba Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

2 aydır aranıyordu

Olayın ardından suç aleti tüfekle kaçan Mustafa Sağlam için jandarma ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Aramalara Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri de katıldı.

Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen, 2 ay boyunca Sağlam’a ulaşılamadı.

Ormanda parçalanmış halde bulundu

Aramalar sürerken, Karatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Otopside, cesedin 2 aydır kayıp olan Mustafa Sağlam’a ait olduğu belirlendi.

Soruşturma sürüyor (H2)

Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Yetkililer, ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemesinin sonuçlarını bekliyor.