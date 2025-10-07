Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çevre denizlerde 92 gemi ve 66 hava aracıyla icra edilen Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı’nın başladığını duyurdu.

Türkiye’nin deniz gücü sahnede

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı, Türkiye’nin tüm çevre denizlerinde eş zamanlı olarak başladı.

Tatbikata, 92 gemi ve 66 hava aracı katılıyor. Tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri Karargahı ile bağlı komutanlıkların harekat sevk ve idare etkinliğini değerlendirmek olarak açıklandı.

10 Ekim’e kadar sürecek

“Dosta güven, düşmana korku” sloganıyla yürütülen Denizkurdu-I/2025, 10 Ekim’e kadar devam edecek.

Tatbikatta görev alan personel, çok tehditli senaryolarda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak.

Ayrıca tatbikatta, Kara, Hava ve diğer Kuvvet Komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik usulleri de test edilecek.

Denizkurdu Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mavi vatandaki caydırıcılığını ve koordinasyon kabiliyetini göstermek açısından büyük önem taşıyor.

Tatbikat, Türkiye’nin deniz güvenliği ve bölgesel barışa katkı sağlayan savunma kapasitesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.