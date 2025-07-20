Aydın itfaiye eri aile cinayetiyle suçlanan Turgay Ahmet Gezgin, tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulundu. Eşi ve iki çocuğunu yangın çıkararak öldürdüğü öne sürülen Gezgin’in, Adana’daki kapalı cezaevinde yaşamına son verdiği bildirildi.



Yangında eşini ve iki çocuğunu kaybetti

Olay, 18 Mart 2025 Salı günü sabah saatlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Hilal Apartmanı’nda çıkan yangında, itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin’in eşi Fatma Gezgin (34) ve çocukları Muzaffer Deniz Gezgin (11) ile Toprak Ege Gezgin (4) hayatını kaybetti. Yoğun dumana maruz kalan ailenin, yangın sırasında uyanamaması üzerine olay şüpheli olarak değerlendirilmişti.

Yangın bilinçli mi çıkarıldı?

Evin sadece yatak odasında başlayan ve diğer bölümlere sıçramayan yangın üzerine savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kamera görüntüleri, Turgay Gezgin’in olaydan kısa süre önce eve girip çıktığını ve ardından fenalaşarak bayıldığı anları ortaya koydu. Ayrıca eşinin cep telefonundaki verilerin silindiği tespit edildi.

Olaydan sonra nişanlandığı ortaya çıktı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Gezgin’in olaydan yalnızca 10 gün sonra bir kadınla nişanlandığını belirledi. Polis, Turgay Gezgin ile sevgilisi F.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. İki ay süren çalışma sonrası şüpheliler gözaltına alındı. Gezgin tutuklanırken, F.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cezaevinde intihar etti

Turgay Gezgin, Nazilli Kapalı Cezaevi’ne konulduktan sonra Adana Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Burada görevli memurlar tarafından ölü bulunan Gezgin’in kendi hayatına son verdiği açıklandı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.