Türk televizyonculuğunun unutulmaz ismi Erkan Yolaç’ın vefatından yalnızca 14 gün sonra, Türkiye Eski Güzeli olan 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk Yolaç da hayatını kaybetti. Asuman Yolaç’ın cenazesi salı günü düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Televizyon dünyasının acı kaybı

Evet-Hayır yarışması ile milyonların gönlünde taht kuran usta televizyoncu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Yolaç'ın vefatı, televizyon camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yaratmıştı.

14 gün sonra yeni bir acı

Erkan Yolaç’ın ölümünden sadece 14 gün sonra, eşi Asuman Tuğberk Yolaç da hayata gözlerini yumdu.

Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Yolaç'ın ölüm haberi Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşımda, "1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970 yılında Türkiye 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." İfadeleri kullanıldı.