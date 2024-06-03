Araç sahipleri, döviz kurundaki istikrar nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmadığını merak ediyor. Brent petrol fiyatlarının zirveden düşmesi ve dolar/TL kurunun gerilemesiyle birlikte akaryakıtta indirimler başladı. Geçtiğimiz cumartesi günü benzinde yapılan indirimle birlikte, şimdi de otogazda indirim bekleniyor.

Otogaza 1,08 TL İndirim Bekleniyor

Yarın itibarıyla otogaza 1,08 TL indirim yapılması bekleniyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne durumda?

3 Haziran İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

- Benzin: 41 TL

- Motorin: 39,93 TL

- LPG: 20,38 TL

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

- Benzin: 41,09 TL

- Motorin: 39,99 TL

- LPG: 20,85 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

- Benzin: 42,25 TL

- Motorin: 40,94 TL

- LPG: 20,82 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

- Benzin: 43,63 TL

- Motorin: 41,19 TL

- LPG: 20,44 TL

Brent petrolün düşüşü ve döviz kurunun dengelenmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirimler devam edebilir. Araç sahipleri merakla takipte!