Adana’nın Seyhan ilçesinde tartıştığı eşinin cep telefonunu zorla alan F.A., “silahla konutta yağma” suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bıçak çekerek telefonu zorla elinden aldı
Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, F.A. isimli şahıs eşi H.A.’dan 500 lira istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.A., elindeki bıçakla eşine yönelerek cep telefonunu zorla aldı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sanığın üzerinde H.A.’ya ait telefonu buldu. F.A., gözaltına alındıktan sonra “silahla konutta yağma” suçundan hakkında dava açıldı.
Mahkeme hapis cezası verdi
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık F.A. suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Ancak mahkeme, delilleri yeterli bularak sanığı 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca sanığın mevcut hâlinin devamına karar verdi.
Yargı kaynakları, aile içi şiddet ve zorla mal alma suçlarında verilen bu tür kararların “caydırıcılık” açısından önemli olduğunu vurguladı. Kadın hakları savunucuları ise aile içi şiddet vakalarında hızlı yargılama ve etkin ceza uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekti.