Malatya'nın Pütürge ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin büyüklüğüne ilişkin farklı veriler paylaştı.

Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu

Malatya'nın Pütürge ilçesi sabah saatlerinde depremle sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi, saat 06.00'da meydana gelen depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu ve 5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3,4, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

Deprem çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

AFAD ve Kandilli ekipleri, bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bölgedeki yerel yönetimler de olası hasar tespiti için saha kontrollerine başladı.