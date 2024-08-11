Hayvanlara yönelik zulmü durdurun

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye'nin her yerinde köpek avı başladı, Allah rızası için bu zulmü durdurun, bir sözünüz yeter" dedi. Tayyar, X hesabından yaptığı açıklamada Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girdikten sonra Türkiye'nin birçok ilinden hayvanların öldürüldüğü görüntülerin gelmeye başladığını söyledi.

Görüntülerde hayvanların söz konusu yasada belirtilen hiçbir kurala uyulmadan öldürüldüğüne dikkati çeken Tayyar, Erdoğan'a çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanım. Ülkenin her köşesinde köpek avı başladı. Niğde, Bartın, Altındağ, Ahlat, Silivri başta olmak üzere birçok yerde köpekler hiçbir kurala uyulmaksızın zalimce katlediliyor. Zehirlenen köpeklerin o can çekişen görüntüleri yürekleri parçalıyor. Hedef tahtası yapılıp 20 kurşunla bedeni delik deşik edilen köpeğin görüntüsü karşısında ağlamamak mümkün değil. Kafası kesilip parçaları torbayla çöplüğe atılan köpekler karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Daha niceleri. Yüreğim kaldırmadığı için görüntülere yer vermedim. Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun. Bir sözünüz yeter.