Beslenme alışkanlıklarından egzersize, sağlık sorunlarından ilaçların yan etkilerine kadar birçok faktör metabolizma hızını etkiliyor ve kilo vermeyi zorlaştırıyor. Acıbadem Ataşehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, metabolizmayı canlandırmanın 7 etkili yolunu ve önemli uyarıları paylaşıyor.

1. Tabağınızı hazırlarken sağlıklı beslenme kurallarına dikkat edin

Metabolizma hızı, yediklerimizin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Sağlıklı ve dengeli bir Akdeniz diyeti, metabolizmayı hızlandırır. Tabağınızın yarısı mevsim sebzeleri, diğer yarısı ise uygun koşullarda pişirilmiş protein kaynakları ve sağlıklı karbonhidratlardan oluşmalıdır.

2. İşlenmiş gıdalardan uzak durun

Aşırı işlem görmüş yağ ve yüksek karbonhidrat içeren abur cuburlar metabolizmayı yavaşlatır. Bu tür gıdalar, sağlıklı beslenme içerisinde sınırlı porsiyonlarda tüketilmelidir; aksi takdirde yağ oranının artmasına ve kas oranının azalmasına yol açar.

3. Günlük hareketi ihmal etmeyin

Hareketsiz kalmak metabolizma hızını düşüren önemli bir faktördür. Günde 30-45 dakika yürüyüş yapmak veya keyif aldığınız aktivitelerle aktif kalmak, metabolizmayı canlandırır. Dünya Sağlık Örgütü, haftada 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite öneriyor.

4. Yeterli uyku alın

Gecede ortalama 7 saat uyku, metabolizmanın dengede kalması için gereklidir. Uyku eksikliği, kilo alımını ve obezite riskini artırır.

5. Protein tüketimine özen gösterin

Protein, sindirim sırasında daha fazla enerji harcatır. Protein açısından zengin besinler (yağsız et, balık, tavuk, süt ürünleri, yumurta, kurubaklagiller) tüketmek, yağ yakımını destekler ve tok kalmanıza yardımcı olur.

6. Su içmeyi ihmal etmeyin

Yeterli su tüketimi, metabolizmayı canlandırmanın en basit yollarındandır. 500 ml su, metabolizmayı %25 oranında hızlandırabilir. Susuz kalmak, kasların metabolik aktivitelerini azaltır ve açlık hissiyle karıştırılabilir.

7. Yüksek yoğunluklu egzersizleri deneyin

Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanlar, metabolizmayı hızlandırmada etkili olabilir. Bu tür egzersizler, egzersiz sonrası bile enerji harcamaya devam etmenizi sağlar. Uzman bir eğitmenle çalışarak bu antrenmanları uygulamak daha faydalı olacaktır.

Metabolizmayı canlandırmak ve sağlıklı kilo vermek için bu yöntemlere dikkat etmek önemlidir.