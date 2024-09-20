Bir dönem Arsenal forması giyen ve şu anda Greenock Morton'da oynayan Jay Emmanuel-Thomas, Londra Stansted Havaalanı'nda 600 bin Sterlin değerinde esrar ile yakalandı. The Sun'da yer alan habere göre, polis ekipleri 2 Eylül'de Tayland'ın başkenti Bangkok'tan gelen bir uçakta uyuşturucu dolu valizler ele geçirdi. Valizlerdeki uyuşturucunun taşınmasında şüpheli bulunan 32 yaşındaki futbolcu tutuklandı.

Emmanuel-Thomas'ın davası Carlisle Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve tutukluluğu devam ediyor. Aynı operasyon kapsamında 28 ve 32 yaşlarında iki kadın da tutuklandı. İngiltere’ye esrar sokmanın azami cezası 14 yıl hapis. Emmanuel-Thomas, 18 Ekim'de tekrar hakim karşısına çıkacak.