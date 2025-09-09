Kültür ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi-yazar Agah Oktay Güner, 88 yaşında hayatını kaybetti. Yarın TBMM’de cenaze töreni yapılacak.

Kültür Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi ve yazar Agah Oktay Güner, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Güner için yarın saat 14.00’te TBMM’de cenaze töreni düzenlenecek.

Agah Oktay kimdir?

Agah Oktay Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı.

1977-78 yıllarında Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki 41. Hükümet’te Ticaret Bakanı olarak görev aldı. 1996 yılında ise Mesut Yılmaz’ın başkanlığındaki 53. Hükümet’te Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.

Siyasi hayatının yanı sıra yazar kimliğiyle de bilinen Güner, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar kaleme aldı.