AFAD, Ege Denizi’nde saat 00.27’de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Can ve mal kaybı bildirilmedi

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. AFAD ve ilgili kurumların sahadaki incelemeleri devam ediyor.