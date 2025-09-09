AFAD, Ege Denizi’nde saat 00.27’de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre, deprem saat 00.27’de kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Can ve mal kaybı bildirilmedi

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. AFAD ve ilgili kurumların sahadaki incelemeleri devam ediyor.

