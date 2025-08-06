Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, 64 yaşında tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede hayatını kaybetti. 1961 doğumlu Demir, AK Parti Samsun Milletvekilliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Demir’in cenazesi, bugün Samsun Büyük Cami’de ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mustafa Demir’in Samsun’a kazandırdığı hizmetlerin unutulmayacağını belirtti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise Demir’i “Şehre kazandırdığı hizmetlerle anacaklarını” ifade etti.

Mustafa Demir, AK Parti Samsun Kurucu İl Başkanlığı, milletvekilliği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş, siyaset ve kamu hizmetlerinde aktif rol oynamıştı. Sevenleri ve siyasi çevreler, Demir’in vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.