Eski Başkan Özcan Hakkında Dikkat Çeken Süreç

Nazilli’nin eski belediye başkanı ve avukat olan Kürşat Engin Özcan, belediye şirketi üzerinden maaş ödemeleriyle ilgili süregelen davada adliyeye defalarca çağrılmasına rağmen duruşmalara katılmadı.

Nazilli Adliyesi’nde geçen yıl başlayan davada, Özcan’ın tanık olarak ifadesine başvurulması için bugüne kadar dört kez zorla getirme kararı çıkarıldığı öğrenildi. Ancak Özcan, çeşitli gerekçeler öne sürerek hiçbir celseye katılım sağlamadı.

Adaletin temsilcisi konumunda olan bir avukatın bu tavrı kamuoyunda soru işaretlerine yol açarken, eski başkanın süreci uzatma amacı merak ediliyor.

Davanın bir sonraki celsesi, 30 Eylül Salı günü saat 14.35’te Nazilli Adliyesi’nde görülecek.