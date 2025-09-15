Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, çocuklarının yanında babaya tokat atan cip sürücüsü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Gebze’ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Kızı ve oğlunu okula götüren bir kişi, yanlarından hızla geçen cip sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup babayla tartışmaya başladı.

Tokat anı kameralara yansıdı

Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına kaydedildi. Daha sonra sürücü aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tokat atan sürücünün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sürücü hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir.

"Babaya tokat atan sürücüyü yakaladık"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Kocaeli'nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul'da yakalanmıştır. Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım" dedi.