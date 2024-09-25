Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 26 suç kaydı bulunan eski boksör İsmet Kahraman, gece saatlerinde açtığı son ses müzikle mahalleyi ayağa kaldırdı. Mahalle sakinleri, gürültüden rahatsız olarak durumu polise bildirdi. Ancak, kapıya gelen polis ekiplerine silah çeken Kahraman, içeri girmelerine izin vermedi.

Özel harekat ekipleri müdahale etti

Olay yerine intikal eden polisler, 5. katta oturan Kahraman’ın silahlı tehdidi karşısında siper almak zorunda kaldı. Uzun süre süren ikna çabalarına rağmen, şüpheli silahını bırakmadı ve kapıyı açmadı. Bunun üzerine, polis ekipleri Özel Harekat Timleri'nden destek talep etti.

Olay yerine gelen özel harekat ekipleri, koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Kahraman, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri sırasında basın mensuplarını gören şüpheli, “Allah'ın rahmeti üzerinize olsun” diyerek tuhaf bir şekilde tepki verdi.

Mahalleli gergin anlar yaşadı

Kahraman’ın mahalleyi kırmızı alarma geçirdiği anlar, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.