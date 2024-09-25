UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ve Karabağ kozlarını paylaşacak. Qurban Qurbanov yönetimindeki Karabağ, önemli oyuncularıyla sahaya çıkarken, Tottenham ise ligde inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. İngiliz temsilcisi, bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karabağ ise Juninho, Andrade, Kashchuk ve Bayramov gibi önemli oyuncularıyla dikkat çekiyor.

Maçın hakemi Fransız Willy Delajod olacak, yardımcıları ise Erwan Finjean ve Philips Jeanne.

Tottenham - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tottenham ile Karabağ arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 26 Eylül Perşembe günü saat 22:00'da Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Avrupa Ligi'nde yeni format

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde format değişikliğine gidildi. 36 takımın mücadele ettiği turnuvada, gruplar yerini puan sıralamasına bıraktı. 8 maç sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna çıkacak. 9. ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise çift maçlı elemelerle son 16’ya yükselmeye çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.