88 yaşındaki Çetin, zatürreye bağlı rahatsızlığı nedeniyle Ankara’daki Başkent Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çetin yaklaşık 15 gündür zatürre tedavisi gördüğü hastaneden kısa süre önce taburcu edildi. Ancak sağlık durumunun yeniden kötüleşmesi üzerine bir gün sonra tekrar hastaneye götürülen Çetin, bu kez yoğun bakım servisine alındı. Doktorların, eski genel başkanın sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Hikmet Çetin, sağlık sorunları yaşamadan kısa süre önce CHP kurultayı süreci öncesinde yoğun bir siyasi trafik yürütmüştü. Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından da MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşen Çetin’in, bu temaslarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasının gündeme geldiği belirtilmişti.

Parti içinde “uzlaştırıcı” kimliğiyle tanınan Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e açık destek vermiş, birçok program ve etkinlikte Özel’in yanında yer almıştı. Çetin’in yoğun bakıma alınması, parti tabanında ve siyaset çevrelerinde endişe yaratırken, çok sayıda isim geçmiş olsun mesajları iletti.

Kimdir Hikmet Çetin?

1937 doğumlu Hikmet Çetin, 1991–1995 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1995 yılında kısa bir süre CHP Genel Başkanlığı görevini üstlendi. Türk siyasetinde saygın bir yere sahip olan Çetin, uzun yıllar aktif görevlerde bulundu ve son dönemde de parti içi süreçlerde önemli rol oynadı.