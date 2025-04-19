Eski DHMİ İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın evinde 26 kilo altın ve 2 milyon dolar bulundu. Acar, rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın evinde yapılan aramada, 26 kilogram külçe altın ve 2 milyon dolarlık nakit para ele geçirildi. Acar, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İhbarla başlayan soruşturma

Sözcü gazetesinin haberine göre, Acar hakkındaki sürecin başlangıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan detaylı bir ihbar oldu. İhbarda, Acar’ın evinde yatak odasında dolabın arkasına gizlenmiş bir kasadan bahsedildi ve kasanın markasına kadar bilgi verildi.

Polis ekipleri, arama kararıyla girdikleri evde gizli kasayı kısa sürede tespit etti. Arama sırasında, Acar'ın eşi dubleks evin üst katından çarşafa sarılı bir kasa indirirken yakalandı. Ancak üst kat için arama kararı bulunmadığından bu kasaya el konulamadı.

Evindeki kasada 26 kilo altın ve 2 milyon dolar bulundu

Evdeki kasada yapılan incelemede 26 kilogram külçe altın ve yaklaşık 2 milyon dolar nakit para bulundu. Acar, savunmasında bu serveti “tasarrufla” biriktirdiğini iddia etti.

Mehmet Cemil Acar, çıkarıldığı mahkemece rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.