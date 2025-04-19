Süper Lig 32. hafta Göztepe-Beşiktaş maçında VAR hakemi olarak Markus Schmidt görev yapacak. Alman hakem, dün Galatasaray-Bodrum FK maçında da görev aldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Alman Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt'in üstleneceğini açıkladı. Schmidt, dün oynanan Galatasaray-Bodrum FK maçında da VAR hakemi olarak görev yaptı.

Göztepe-Beşiktaş maçına Alman VAR hakemi

Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), maçın VAR hakemi olarak Markus Schmidt'i görevlendirdi.

Alman hakem Schmidt, Süper Lig'de kısa süre önce Galatasaray ile Bodrum FK arasında oynanan karşılaşmada da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

Markus Schmidt’in son görevleri

Tecrübeli hakem Markus Schmidt, daha önce Avrupa kupalarında ve Almanya Bundesliga'da çeşitli maçlarda görev aldı. Türkiye'de de zaman zaman VAR hakemi olarak görevlendirilen Schmidt’in, son iki günde üst üste iki önemli maçta görev yapması dikkat çekti.