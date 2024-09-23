Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen sürücü belgelerinin yenilenmesi gerektiğini hatırlattı. Yapılan açıklamada, eski ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu ve bu tarihten sonra eski ehliyetlerin geçersiz sayılacağı bildirildi. Yenileme işlemlerinin bu tarihten sonra normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Sürücü belgesi yenileme başvuruları tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru için gerekli belgeler arasında sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti bulunuyor. Vatandaşların bu tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerektiği vurgulandı.