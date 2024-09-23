Son dönemde, birçok kişi akıllı telefonlarının kendilerini dinleyip dinlemediğinden endişe ediyor. Belirli ürünler hakkında arkadaşlarınızla sohbet ettikten sonra, aniden o ürünlerle ilgili reklamlara maruz kalmak bu kaygıları artırıyor. Ancak, gerçekte durum bu kadar basit değil. Telefonlarınız, sizinle ilgili tüm verileri dinlemeden toplayabilir.

Telefonlar duyabilir mi?

Günümüzde, kişisel verilerimizi birçok web sitesi ve uygulama ile paylaşıyoruz. Bu, özellikle onlara belirli izinler verdiğimizde veya çerezleri kabul ettiğimizde gerçekleşiyor. "Birinci taraf çerezleri", web sitelerinin etkileşimimizi hatırlamasına yardımcı olurken, "üçüncü taraf çerezleri" diğer alanlar tarafından oluşturularak reklam verenlerin hayatımız hakkında bir profil oluşturmasına olanak tanır.

Reklam verenler, kullanıcıların rutinlerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını analiz ederek, öneri algoritmaları geliştirir. Bu algoritmalar, reklamları doğru kitleye ulaştırmak için karmaşık verilerle çalışır.

Bilgisayarlar perde arkasında çalışıyor

Reklam önerileri, kullanıcıların davranışlarını ve demografik bilgilerini göz önünde bulundurarak şekillenir. İşte bu süreçte dikkate alınan bazı faktörler:

Platformda tıkladığınız diğer reklamlar

Kişisel bilgiler (yaş, e-posta, cinsiyet, konum)

Diğer reklam verenlerle paylaşılan veriler

Katıldığınız veya "beğendiğiniz" sayfalar

Kendin deneyebilirsin

Eğer telefonunuzun sizi dinlediğinden hala şüphe duyuyorsanız, basit bir deney yapabilirsiniz. Telefonunuzun ayarlarından mikrofon erişimini kısıtlayın ve aramadığınız bir ürün hakkında uzun süre konuşun. Eğer birkaç gün içinde hala o ürünle ilgili hedeflenmiş reklamlara maruz kalmıyorsanız, bu, telefonunuzun sizi dinlemediğine dair bir gösterge olabilir.