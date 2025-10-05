Turgutlu’da eski eşi ve yanındaki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Turgutlu’da bıçaklı saldırı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, eski eşi ve yanındaki kişiye bıçakla saldıran H.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, İzmir-Ankara kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

45 L 2104 plakalı kamyonuyla seyir halinde olan H.Ö, lastik şişirmek için duran 45 ACL 630 plakalı otomobilde eski eşi F.K.’yi (34) fark etti. Şüpheli, otomobilin sürücüsü M.C.T.’ye (44) bıçakla saldırdı ve ardından F.K.’yi de yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan F.K., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından kamyonuyla kaçan H.Ö., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.