Türk otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) final yarışını kazanarak tarihe geçti.

Ayhancan Güven’den tarihi başarı

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Almanya’nın Hockenheimring pistinde düzenlenen 2025 DTM final haftasının ikinci yarışını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu zaferle Güven, DTM tarihinde şampiyon olan ilk Türk pilot unvanını kazandı. Alman pilotlar Marco Wittmann ve Maro Engel sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Sıra Pilot Ülke Takım Puan 1 Ayhancan Güven Türkiye Red Bull 254 2 Lucas Auer Avusturya BMW 239 3 Maro Engel Almanya Mercedes 231

Uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ediyor

Ayhancan Güven, FIA sürücü sınıflandırmasında “altın” kategorideki tek Türk pilot olarak uluslararası yarışlarda Türkiye’yi temsil ediyor. Aynı zamanda Porsche Fabrika pilotu olarak uluslararası arenada önemli başarılara imza atıyor.