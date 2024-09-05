Beşiktaş'ta 28 Eylül 2023 tarihinde eski eşi Mustafa Çapar’ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen yazar Funda Demirci’nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, sanık Funda Demirci ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Mustafa Çapar’ın ailesi de 'müşteki' sıfatıyla katıldı.

"Ben Yapmadım" savunması

Duruşma esnasında savunma yapan Funda Demirci, suçlamaları reddederek "Ben yapmadım" şeklinde konuştu. Mahkeme başkanı, sanığın daha önceki ifadelerini hatırlatınca Demirci, "Ben öyle bir şey söylemedim" şeklinde yanıt verdi. Sanık Demirci, olay anına dair hatırlamadığını belirterek, "Hep şiddet vardı. Çok fena şiddet vardı. Her türlüsü. Ben değilim. Bıçak hatırlamıyorum" dedi.

"Sanık akıl sağlığına ilişkin rapora ihtiyaç var"

Sanığın avukatı, Demirci’nin cezaevinde sürekli olarak bu şekilde davrandığını ve akıl sağlığına ilişkin bir rapor aldırılması gerektiğini ifade etti. Avukat, "Sanık, ifadesi alınacak durumda değildir" dedi.

Müşteki tarafından sert tepki

Mustafa Çapar’ın kardeşi Hasan Çapar, duruşmada yaptığı açıklamada, "Bir suikast timi gibi olayı gerçekleştiriyor, şimdi de burada 'ben yapmadım' diyor. Böyle bir şey yok. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Adli tıp kurumu raporu istenildi

Mahkeme, Funda Demirci’nin cezai ehliyetinin olup olmadığını belirlemek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek duruşma ertelendi.

İddianamede yer alan detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Çapar’ın eski eşi Funda Demirci tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi. İddianamede, maktulün oğlu M.Ç.’nin ifadesine göre, annesi evdeyken gece bir ses duyduğunu ve babasını kanlar içinde bulduğunu aktardı.

Olayın yaşandığı gece, güvenlik görevlisi Tayfur V. de Demirci’yi elinde büyük bir bıçakla binadan çıkarken gördüğünü ve maktulü boğazı kesik bir şekilde bulduğunu belirtti. Ayrıca, Demirci’nin ambulans geldiğinde ‘bana uçak bileti ayarlayın’ şeklinde bir telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Kardeşine gönderilen mesajlar

İddianamede, Demirci’nin cinayetten önce kardeşine eski eşinden nefret ettiğine dair e-postalar ve ses kayıtları gönderdiği tespit edildi. Akıl sağlığına dair yapılan değerlendirmelerde ise cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede bir akıl hastalığı tespit edilmediği ifade edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Funda Demirci’nin, 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.