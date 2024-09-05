Sanatseverler, İnci Çokneşeli'nin “Soyut Hikayeler ve Kırılmalar” isimli yeni resim sergisiyle buluşuyor. 3 Eylül 2024'te açılacak sergi, sanatçının zihin yolculuğundan doğan soyut kompozisyonlarla dolu.

Sergi detayları

Tarih: 3 Eylül- 29 Eylül 2024

Saat: 18:00 - 18:30

Soyut hikayelerin yolu

İnci Çokneşeli'nin sergisi, düşünme, hissetme ve gözlem yapma süreçlerinden doğan soyut hikayeleri keşfetmenizi sağlıyor. Sanatçı, doğadan, ölü doğadan ve günlük yaşamın sıradan objelerinden ilham alarak, bu unsurları soyut kompozisyonlara dönüştürüyor. Her bir eser, doğadaki kırılmalar ve yıpranmaların etkilerini yansıtarak, izleyiciyi derin bir düşünsel yolculuğa çıkarıyor.

Doğanın kırılmalarına sanatsal bakış

Sergideki eserler, doğanın ve insan yaşamının kırılganlıklarını ve değişimlerini soyut bir dille anlatıyor. İnci Çokneşeli'nin sanatsal dili, doğal olayların ve insan deneyimlerinin soyut bir formda ele alınmasıyla ortaya çıkan ikinci bir hikaye sunuyor. Bu hikaye, doğanın değişkenliği ve modern yaşamın etkileri üzerine düşündürücü bir perspektif kazandırıyor.

Sergi açılışı ve katılım

Sergi açılışı 3 Eylül 2024 tarihinde saat 18:00'de yapılacak. Sanatseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen açılış, aynı gün saat 18:30'a kadar devam edecek. Sergiyi gezmek isteyenler, sanatçının soyut anlatım diliyle tanışma fırsatı bulacak.