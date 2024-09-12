Galatasaray, transfer döneminin son gününde bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip daha önce Fenerbahçe'de top koşturan Eljif Elmas ile temasa geçti. Süper Lig'e iz bırakan Eljif için Galatasaray kiralık teklif yapacak.

Alman basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, bonservisi Bundesliga ekibi Leipzig'de olan futbolcu için kiralık teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu transfer için sarı kırmızılılar herhangi bir ücret ödemeyeceği ifade edildi. Bu sezon Alman temsilcisinde süre bulamayan Eljif'in de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Son iki transferi 41 milyon Euro

Geçen sezon Napoli'de şampiyonluk yaşayıp Ocak ayında ise Leipzig'in yolunu tutan Eljif'e Alman ekibi 24 milyon Euro bonservis ödemişti. Orta alanın her bölgesinde görev yapabilen Makedonyalı futbolcu 2019 yılında ise Fenerbahçe'den Napoli'ye 17 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.