Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, yasa dışı bahis soruşturmasının odağına yerleşti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Karadeniz’in finansal hesaplarını detaylı bir incelemeye aldı. Karadeniz'in yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve bahis baronları ile bağlantılı olduğu iddiaları, futbol camiasını sarsan bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medyada yaptığı açıklamalara göre, Batuhan Karadeniz'in hesaplarının yanı sıra yerli ve yabancı kripto para platformlarındaki varlıkları da araştırılıyor. MASAK’ın soruşturmasının kapsamı yalnızca Karadeniz ile sınırlı kalmayıp, anonim futbol Twitter hesaplarını yönetenler, spor yorumcuları ve eski futbolcular da bu incelemenin parçası oldu.

"Gürcistan'dan Döner Dönmez Gözaltına Alınacak"

Haskoloğlu, "Şahıs bu işler için Gürcistan’a gitmişti ve Türkiye’ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak. Ayrıca şahsın spor programlarını yapan diğer şahıslar da inceleniyor. Tüm hesaplarına bakılıyor. Bu konuyla ilgili elde ettiğim geçmişe dair farklı bilgileri ve yasadışı bahis oynatan farklı kişileri, kurumları da ifşa edeceğim" ifadelerini kullandı.