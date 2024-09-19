En dikkat çeken atamalardan biri ise Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın Sakarya Valiliği'ne getirilmesi oldu. Doğan, 6 Şubat depremleri öncesi ve sonrası görevini yerine getirmediği iddiasıyla suç duyurusuna konu olmuş, ancak aynı gün içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu suç duyurusunu işleme koymamıştı.

Depremzededen Suç Duyurusu

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde ailesini kaybeden Cahit Aşkar, Rahmi Doğan’ın depreme yönelik hazırlık yapmadığını, yardım ulaştırmada gecikme yaşandığını ve gerekli önlemleri almadığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Aşkar, Doğan’ı "görevi kötüye kullanma" ile suçlarken, bu durum kamuoyunda geniş yankı buldu.

Yargıtay Suç Duyurusunu Reddetti

18 Eylül 2024 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Doğan hakkındaki suç duyurusunu somut delil bulunmadığı gerekçesiyle işleme koymadı. Kararda, "iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu" ifade edildi ve yerel Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gerekli soruşturmaların devam ettiği belirtildi. Valinin sorumluluğunun tespit edilmesi durumunda ise tekrar değerlendirme yapılabileceği kaydedildi.

Atama Kararı Tepki Çekti

Yargıtay’ın kararı sonrası, Rahmi Doğan’ın aynı gece Sakarya Valisi olarak atanması kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Özellikle Doğan’ın adı suç duyurularıyla anılırken yapılan bu atama, sosyal medyada ve siyasi çevrelerde eleştirilerin hedefi oldu. Tartışmaların devam ettiği süreçte gözler, Doğan’ın yeni görevine başlamasıyla nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi.