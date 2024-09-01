İran’ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai rapor yayınlandı. İran Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı üst düzey uzman bir heyet tarafından hazırlanan raporda, kazanın ana sebebi olarak "bahar mevsiminde bölgedeki karmaşık iklim şartları" ve "aniden yükselen yoğun sis tabakası" gösterildi.

Teknik ve meteorolojik incelemeler tamamlandı

Raporda, kazanın teknik, meteorolojik ve operasyonel boyutlarının derinlemesine incelendiği belirtilirken, helikopterin satın alındığı tarihten itibaren yapılan tüm bakım ve onarımların uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Helikopterin kaza sırasında belirlenen uçuş rotasından sapmadığı ve pilotun uçuş bilgilerini doğru bir şekilde takip ettiği de raporda yer aldı.

Sabotaj ihtimali reddedildi

Helikopterin parçaları, motorlar, güç aktarım sistemleri ve elektronik ekipmanlar üzerinde yapılan incelemelerde, kazaya neden olabilecek herhangi bir teknik arıza veya sabotaj belirtisine rastlanmadığı belirtildi. Adli Tıp inceleme raporunda ise cenazeler üzerinde yapılan toksikoloji ve patoloji testlerinde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.