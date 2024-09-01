Felaketin eşiğinden dönülen Yamanlar’daki yangın sonrasında hem yüzleri gülümseten hem de İzmirlileri kaygılandıran gelişmeler peş peşe geldi. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yer alan karara göre; İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bazı alanların orman sınırı dışına çıkartılması, İzmirlilerde ‘bu alanlar imara mı açılacak’ sorusunu akıllara getirirken Büyükşehir Belediyesi’nin zarar gören ağaçlarda başlattığı tedavi çalışmaları vatandaşları umutlandırdı. 3 günlük hızlı yoğun bakım sürecinin ardından ağaçların yeniden yeşermeye başladığı gözlemlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçen hafta Yamanlar Dağı’nda çıkan yangının ardından zarar gören ağaçlarda başlattığı tedavi çalışmalarından ilk olumlu haber geldi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis alanlarındaki Sancaklı, Örnekköy ve Bayraklı Allurca ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlarda iyileştirme çalışması başlatmıştı. Toplamda 200 bin metrekare alandaki 15 bin ağacı kesmek yerine, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) referansı ve bilimin ışığında tedavi çalışmaları başlatan Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, 3 günlük hızlı yoğun bakım sürecinin ardından ağaçların yeniden yeşermeye başladığını gözlemledi.

Umutlar yeşerdi

Sancaklı Ağaçlandırma Sahası’nda, yangından zarar gören ağaçlarda vejetasyon döneminin devam ettiğini tespit eden ekipler, ağaçlara yoğun sulama ve bakım çalışması yaptı. Zamanında ve doğru müdahale sayesinde bölgedeki ağaçlarda yanan yaprakların yerine yeni yaprakların çıktığı saptandı.

Soru işaretleri yarattı

Öte yandan Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yer alan karara göre; İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bazı alanlar orman sınırı dışına çıkartıldı. Bu karar yanan alanlar imara mı açılacak sorularını akıllara getirdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“MADDE 1- (1) İzmir İli Bayraklı İlçesinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir.

(2) Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır.”

‘İmara açılamaz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önali yaşanan facianın ardından gündeme gelen “Alan imara açılmak için yakıldı” iddialarını kesin bir dille yanıtlamış, “Yanan alanın bir kısmı TOKİ konutlarının altında yer alıyor. Bir kısım ise hazine mülkü diğer kısım da ormanda. Bu alan 100.000’lik planlarda bile orman. Dolayısıyla orman olan yeri nasıl imara açacaklar, mümkün değil” demişti. İnal, şunları söylemişti:

“Şunu da herkes bilsin ki; yaralarımızı sardıktan sonra, yeşil alanlarımızı vatandaşlarımızla birlikte yeniden yaratacağız. Yanan bölgeler için vatandaşlarımızla birlikte ağaçlandırma seferberliği başlatacağız.’’