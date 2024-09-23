Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu. Kalesija polisinden yapılan açıklamada, 1976 doğumlu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin bu bilgiyi doğruladığı bildirildi.

Kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan Pars, Bosna Savaşı sırasında Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi birçok önemli takımda forma giydi.

Camiada büyük üzüntü yarattı

2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Türk Milli Takımı’nın kadrosunda da yer alan Pars, Türk basketboluna önemli katkılar sağlamış bir isimdi. Pars'ın ani ölümü, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

TBF başsağlığı mesajı yayınladı

Türkiye Basketbol Federasyonu, hayatını kaybeden Asım Pars için başsağlığı mesajı yayınladı.

Federasyondan yapılan paylaşımda, "Milli Takımımızın eski basketbolcularından Asım Pars’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.