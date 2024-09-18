Milli eski güreşçilerden Kenan Çam, İzmir'de bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Spor kariyeri boyunca uluslararası alanda kazandığı başarılarla tanınan Çam, şimdi bu deneyimlerini Türk güreşine daha fazla katkı sunmak için kullanmayı hedefliyor.

"Amacım Türk güreşinin başarı çıtasını yükseltmek"

Basın toplantısında spora olan tutkusundan ve kariyeri boyunca kazandığı madalyalardan bahseden Çam, "Disiplin, azim ve liderlik becerilerini, Türkiye Güreş Federasyonu'na taşıyarak güreş sporunu daha da ileriye taşımak istiyorum. Amacım, Türk güreşinin başarı çıtasını yükseltmek" dedi.

Çam, ticaret ve hizmet sektörlerinde önemli görevler üstlenerek iş dünyasında da kendisini geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu deneyimler federasyon yönetiminde, finansal sürdürülebilirlik ve stratejik planlama konularında yenilikçi ve etkili çözümler üretebilmemi sağlayacaktır. Güreş sporunun altyapısını güçlendirmek, genç yetenekleri keşfetmek ve desteklemek, uluslararası başarılarımızı arttırmak ve güreşi ülkemizde daha geniş kitlelere tanıtmak hedeflerimizin arasında yer almaktadır. Federasyon başkanlığım döneminde sporcularımızın uluslararası platformlarda daha fazla başarı elde etmeleri için gerekli tüm desteği sağlayacak, antrenörlerimize ve teknik ekiplere yönelik eğitim programları düzenleyecek, güreş kulüplerimizin altyapı ve tesis ihtiyaçlarını giderebilecek projelere öncelik vereceğiz. Türkiye Güreş Federasyonu'nun bir parçası olan Türk sporcu, antrenör, yönetici ve güreşseverlerin destek ve iş birliğiyle Türk güneşini hak ettiği yere taşıyacağımıza inancım tamdır."