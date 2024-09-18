Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan bir traktör römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, M.E. (38) yönetimindeki traktör, Çakırcaali Mahallesi'nde seyir halindeyken römorku devrildi. Kaza anında römorkta bulunan 10 tarım işçisi ile römorkun devrilmesiyle savrulan sürücü M.E. yaralandı.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA