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Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, M.E. (38) yönetimindeki traktör, Çakırcaali Mahallesi'nde seyir halindeyken römorku devrildi. Kaza anında römorkta bulunan 10 tarım işçisi ile römorkun devrilmesiyle savrulan sürücü M.E. yaralandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçi lerini taşıyan bir traktör römork unun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

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