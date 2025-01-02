Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan antik Roma hamamında yapılan kazılarda, eşsiz mozaikler ortaya çıktı. Timsah ve yılan balığı gibi hayvanları betimleyen mozaikler, Roma dönemine ait sanatsal bir miras olarak dikkat çekiyor.

Antik Roma'nın sanat anlayışı gösteriliyor

Kaş’taki antik kalıntılarda süren kazılar, bölgedeki tarihi yapıların yeniden keşfedilmesine olanak sağlıyor. Son olarak, Roma İmparatorluğu dönemine ait bir hamamda yapılan kazılar sırasında ortaya çıkan mozaikler, antik dönemin sanatsal anlayışına ışık tutuyor. Mozaiklerde, özellikle deniz canlılarının figürleri yer alıyor. Bunlar arasında timsah ve yılan balığı gibi dikkat çekici hayvanlar bulunuyor.

Antik Roma dönemi hamamlarının görsel zenginliği ve sanat anlayışı, günümüzde bile arkeologlar ve sanat tarihçileri tarafından inceleniyor. Bu mozaikler, Roma döneminin zengin kültürünün bir parçası olarak, hem tarihi hem de sanatsal açıdan büyük bir öneme sahip.

Yetkililer, bu buluşun bölgenin turizm açısından da büyük bir değer taşıyacağını belirtiyor ve kazı çalışmalarının hızla devam edeceğini vurguluyor.