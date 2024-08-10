Çiğli Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sasalı Mahallesi’nde kapsamlı bir altyapı ve çevre düzenlemesi çalışması yürütüyor. Altyapı çalışmalarının ardından peyzaj ve rekreasyon projelerine hız verilirken, eski sulama kanalları ve kanaletlerin kapatılması için adımlar atıldı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi ile bir araya gelerek projenin detaylarını paylaştı ve desteklerini ifade etti.

Altyapı ve Peyzaj projeleri

Çiğli Belediyesi, Sasalı Bölgesi’nde uzun süredir devam eden altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle yürütülen bu projeler, bölgenin modern bir altyapıya kavuşmasını sağlıyor. Şimdi ise sırada, çevre düzenlemesi ve peyzaj projeleri var. Çiğli Belediyesi, eski sulama kanalları ve kullanılmayan kanaletlerin kapatılması için girişimlerde bulundu. Bu tür yapılar, yaz aylarında sivrisinek oluşumu gibi çevre sorunlarına neden olabiliyor ve sağlık açısından risk teşkil ediyor.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi’yi makamında ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Yıldız, eski sulama kanalları ve kanaletlerin kapatılması ile ilgili detaylı bir rapor sunarak DSİ yetkililerine teşekkür etti. Yıldız, bu projelerin hem trafik ve ulaşım güvenliğini hem de sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Yıldız, Çiğli’ye hizmet etme noktasında tüm kamu kurumlarıyla iş birliğine önem verdiklerini ifade etti. Sasalı Mahallesi’nde yaşanan hızlı yapılaşma ve inşaat faaliyetleri nedeniyle altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Menemen ve Sasalı Mahallesi’ne su temin eden sulama birliklerinin de eski kanal ve kanaletlerin kapatılmasını desteklediğini belirtti.