Beşiktaş ve Trabzonspor, yabancı oyuncu sayısının artması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunmuştu. TFF Yönetim Kurulu'nun, bugün yapacağı toplantıda bu başvuruya ilişkin kararı vermesi bekleniyor. Son Kulüpler Birliği toplantısında bu konu büyük tartışma yaratmıştı. Bazı kulüpler mevcut kurallara uyum sağladıklarını ve değişiklik istemediklerini belirtirken, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi bazı büyük kulüpler yabancı sayısının bir kişi artırılmasını talep etmişti.

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu konuyla ilgili, federasyonun yabancı sayısını artırmasını desteklediklerini, çünkü mevcut durumda fazla yabancı oyuncuya sahip kulüplerin zarar gördüğünü ve federasyonla bu konuda istişare edeceklerini ifade etmişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, TFF Yönetim Kurulu bugün yapacağı toplantıda bu talebi karara bağlayacak.