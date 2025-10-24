Eski tip sürücü belgesine sahip 1 milyon 904 bin 280 kişi, 31 Ekim’e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz olacak ve Kasım’dan itibaren 7 bin 423 lira fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

Eski tip ehliyet sahipleri dikkat

1 Ocak 2016’dan itibaren verilen yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gereken eski tip ehliyetler için tanınan süre 31 Ekim 2025’te sona eriyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 kişi ehliyetini yenilerken, 1 milyon 904 bin 280 kişi hâlâ eski tip sürücü belgesini kullanıyor.

31 Ekim’e kadar yenileme yapmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak ve indirimli başvuru hakkını kaybedecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin uzatılmayacağını belirterek, vatandaşları bir an önce başvuru yapmaları konusunda uyardı:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve indirimli harçtan yararlanamayacak vatandaşlarımız, lütfen randevu alıp belgelerini yenilesin."

Yenileme ücretleri artacak

31 Ekim’e kadar 15 lira ödenerek yapılabilen B sınıfı ehliyet yenileme işlemi, 1 Kasım’dan itibaren 7 bin 438 liraya yükselecek.

Diğer sınıflarda ise ödemeler şu şekilde olacak:

A, A1, A2, F sınıfı: 3 bin 643 lira 10 kuruş

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M: 11 bin 235 lira 60 kuruş

Bu nedenle önümüzdeki 1 hafta kritik önem taşıyor.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Ehliyetini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” üzerinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

Gerekli evraklar:

Eski tip sürücü belgesi

15 liralık başvuru ücreti

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS’te kayıtlı adres

Yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor. Bu süreçte geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Nüfus müdürlüklerinde eski tip ehliyet yenileme başvuruları:

Ağustos: 96 bin 134

Eylül: 57 bin 858

Ekim: 146 bin 916

Son 1 haftada ise 58 bin başvuru alındı.