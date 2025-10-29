31 Ekim Cuma günü itibarıyla eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak. Yenileme yapmayanlar Kasım’dan itibaren yüksek ücret ödeyecek.

Cuma Son Gün

Eski tip sürücü belgelerinin, yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim Cuma günü sona eriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyondan fazla ehliyet yenileme başvurusu yapılmış olsa da, yaklaşık 1,8 milyon kişi hâlâ eski sürücü belgesini kullanıyor.

Süre uzatılmayacak; 31 Ekim’den sonra eski tip ehliyetler geçersiz olacak ve indirimli başvuru ücretinden yararlanılamayacak.

Kasım’da ücretler katlanacak

31 Ekim’e kadar eski ehliyetlerini yenileyenler 15 TL ödeyecek.

1 Kasım’dan itibaren ücretler B sınıfı için 7 bin 438 TL 60 kuruş olacak.

A, A1, A2, F sınıfı eski ehliyet sahipleri: 3 bin 643 TL 10 kuruş

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski ehliyet sahipleri: 11 bin 235 TL 60 kuruş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları randevularını alarak ehliyetlerini yenilemeye çağırdı.

Ehliyet yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alabilir.

Gerekli belgeler:

Eski sürücü belgesi

15 TL başvuru ücreti

Yetkili sağlık kuruluşundan sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS kayıtlı açık adres

Yeni sürücü belgeleri PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor. Bu süreçte, geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.