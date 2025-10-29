Antalya’nın Kemer ilçesinde CHP ve MHP’den eski Belediye Başkanı Mustafa Gül, “nüfuz ticareti” ve “dolandırıcılık” iddiaları üzerine gözaltına alındı. Şikayetçi esnaf M.N.A.’nın açıklamaları sonrası Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Esnaf M.N.A., Gül’ün kendisiyle irtibat kurarak dava sürecinde rapor hazırlayacak bilirkişiyi tanıdığını söylediğini ve 10 bin dolar karşılığında olumlu rapor alınabileceğini iddia etti. M.N.A., 500 doların Gül tarafından talep edildiğini, kalan paranın rapor sonrası ödeneceğinin söylendiğini belirtti.

Seri numaraları alınan paraların teslim edilmesinin ardından Mustafa Gül’ün evinde arama yapıldı. Aramalarda söz konusu paralar ele geçirildi.

Mustafa Gül, 1961 doğumlu. 1994-1999 yıllarında CHP’den, 2009-2019 arasında ise MHP’den Kemer Belediye Başkanlığı yaptı. 1995-1998 arasında Güreş Federasyonu Asbaşkanlığı görevinde bulundu. 2012 yılında “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. 2016 yılında MHP’den istifa ederek CHP’ye geçmişti.