Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol Parti’den üç dönem Zonguldak Belediye Başkanlığı yapan İsmail Eşref, pazaryerinin çatısının çökmesine ilişkin davada tutuklandı.

Zonguldak kent merkezinde bulunan Soğuksu halk pazarında 2012 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle pazaryerinin çatısının çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili açılan davada üç eski belediye başkanının da bulunduğu yedi kişi Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taksirle ölüme sebebiyet vermekten yargılanmıştı.

Yargılamanın sonunda altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılan Eşref, geçen pazar günü tutuklanarak Beycuma Cezaevi’ne gönderildi.