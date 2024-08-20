İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından kontrol altına alındı. OGM, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesi sürecinde kullanılan "Chinook" tipi helikopterle ilgili bir videoyu paylaştı.

Açıklamada, "İzmir Menderes'te meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yeşil Vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.