Eskişehir-Bursa kara yolunda meydana gelen feci kazada, bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır, başka bir tıra çarptı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Kazanın detayları

Bugün sabah saatlerinde, Eskişehir-Bursa kara yolunda Bursa yönüne seyir halinde olan Cemal Altıntop'un kullandığı 34 VBR 92 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol ortasındaki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Seyir halindeki Mustafa Sargın idaresindeki 54 ADH 291 plakalı TIR’a çarptı.

Olay yeri ve müdahale

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, hurdaya dönen tır kabinine sıkışan Cemal Altıntop'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer tır şoförü Mustafa Sargın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.