Kaza, Tepebaşı'nda meydana geldi

Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Taha S. adlı sürücü, 26 AJC 785 plakalı kiralık otomobiliyle hızla makas atmaya çalışırken, önce cadde üzerinde park halinde duran bir minibüse, ardından seyir halindeki bir otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından kaçmaya çalışan Taha S., kontrolü kaybederek kaldırıma çıktı. Kazanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, çarptığı diğer iki araçta ise maddi hasar meydana geldi. Neyse ki kazada yaralanan olmadı.

Ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Taha S.'nin yapılan kontrollerde 2.14 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ayrıca, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve kullandığı aracın kiralık olduğu belirlendi.

Kaza sonrası alkol almaya devam etti

Polis ekiplerinin kaza yerinde incelemelerini sürdürdüğü esnada, sürücü Taha S.'nin aracının başında alkol almaya devam etmesi, görenleri hayrete düşürdü. Polis ekipleri, Taha S.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü ve olayla ilgili soruşturma başlattı.