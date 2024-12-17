Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın hızla yayıldı

Olay, hastanenin Acil Servis önündeki otoparkta meydana geldi. Park halindeki bir araç, aniden motor kısmından alev alarak yangına neden oldu.

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

Yangın ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü, ancak araç tamamen küle döndü.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak itfaiye ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme yapılacağı belirtildi.